Venezia, è ancora De Nicolao: Giovanni ha firmato per la Reyer

Nasce il 10 giugno a Camposampiero (PD) e si forma cestisticamente nel vivaio Della Pallacanestro Vigodarzere, giocando in diversi campionati Serior con Mestrino in Serie D, Limena in Serie C, poi a Vicenza in C1 dove vince il campionato e la promozione in Serie B.

A diciannove anni debutta in Legadue nella stagione 2015/16 con la Junior Casale Monferrato prima dell’avventura al college in America con UTSA Roadrunners men's basketball (2016‑2019). Alla University of Texas di San Antonio si laurea in Kinesiology.