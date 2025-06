Bologna, sorpresa a Polonara: i compagni gli portano lo scudetto in ospedale

Detto, fatto. Glielo avevano promesso e il trofeo è arrivato: la Virtus Segafredo Bologna, dopo aver sollevato il suo 17° scudetto nella sua storia, ha fatto la sorpresa ad Achille Polonara portandogli in ospedale il titolo che è stato conquistato poche ore fa dopo la vittoria in Gara 3 contro la Germani Brescia. L'ala italiana, ricoverata all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna per curarsi da una leucemia mieloide, ha ricevuto il trofeo dai compagni di squadra Alessandro Pajola, Marco Belinelli e Tornik'e Shengelia. Il post pubblicato dalla Virtus sui social è accompagnato dalla seguente didascalia: "Te l'avevamo promesso e te l'abbiamo portata. Forza Achille".