Eurobasket F, i risultati della prima giornata del Gruppo A

Nello stesso Peace and Friendship Stadium che ospiterà la fase finale di Eurobasket W 2025, nella giornata di ieri si sono disputate le gare inaugurali del gruppo A: il 25-35 della ripresa permette alla Francia di superare di misura e in rimonta la Turchia (69-71), mentre un 2° quarto da 27-13 spezza l'equilibrio tra Grecia e Svizzera in favore delle elleniche padrone di casa. Oggi Svizzera-Turchia (16.30 italiane) e Francia-Grecia (19.30): in palio le ultime speranze di qualificazione e la vetta nel gruppo.