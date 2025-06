NBA, i Lakers cambiano proprietà: la famiglia Buss vende per 10 miliardi di dollari

Clamoroso in NBA! I Los Angeles Lakers, una delle franchigie più iconiche e vincenti della Lega, sta per cambiare padrone dopo 46 anni. Secondo quanto riportato da Shams Charania di ESPN, la famiglia Buss che controlla la franchigia dal 1979 ha un accordo per cedere il pacchetto di maggioranza a Mark Walter, CEO e capo di TWG Group, holding company che possedeva già una quota di minoranza sin dal 2021 e ha investimenti ovunque nel mondo dello sport.