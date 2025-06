Tortona, prima firma per coach Fioretti: dalla Germania arriva Manjon

LA CARRIERA Nato ad Antioch, California, il 3 dicembre 2000, dopo gli anni liceali alla Heritage High School con cui ha vinto due campionati dello stato californiano, Manjon ha vissuto cinque anni al college suddivisi tra i primi tre alla UC Davis e gli ultimi due a Vanderbilt, chiudendo la sua esperienza NCAA con un career-high di 29 punti realizzato proprio alla sua ultimissima partita con i Commodores contro Arkansas nel SEC Tournament. Mentre il record personale di assist sono i 9 serviti in una sfida contro Kentucky. Nel suo quinto e ultimo anno ha viaggiato a 14.7 punti, 3.2 rimbalzi e 3.8 assist per gara, terminando l’intera esperienza collegiale con medie di 13.2 punti, 3.0 rimbalzi e 3.7 assist in 31.3’. Diversi i riconoscimenti personali ottenuti, l’inserimento nel SEC All-Tournament Team nell’anno da senior, la nomina per tre volte nell’All-Big West Selection più il premio di freshman dell’anno della conference durante la sua permanenza a UC Davis. Quindi, la trasvolata oceanica per debuttare in Europa in Germania e ora l’arrivo al Derthona".