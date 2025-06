Cremona, Poser scende di categoria: è il nuovo lungo di Verona

Così i gialloblu veneti, tramite il proprio sito ufficiale: "Tezenis Verona è lieta di annunciare di aver sottoscritto un accordo biennale con Federico Poser, ala/centro di 203 cm nato a Mareno di Piave (TV) il 17 agosto 1999. “Sono davvero felice di arrivare in una piazza importante e ricca di storia come Verona. Voglio ringraziare la Proprietà, il Direttore Generale Salvatore Trainotti e Coach Demis Cavina per la fiducia e per avermi voluto con così tanta convinzione. Non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura e di mettermi a disposizione della squadra per costruire un grande gruppo e lavorare tutti insieme per raggiungere il traguardo che tutti desideriamo", ha detto il giocatore.