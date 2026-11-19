A 3 giorni dalla delicata sfida contro Scafati, Chad Brown ha fatto il punto sulla situazione difficile che sta vivendo Cantù: "Penso che in questo momento dobbiamo essere più continui come squadra nel corso delle partite. Nelle ultime gare è capitato che in alcune fasi mancasse un po' di precisione nell'esecuzione e gli avversari purtroppo ne hanno approfittato. Cosa fare per cambiare la situazione? Il primo passo, in questo momento, è riuscire a fare bene e trovare continuità per tutti i quaranta minuti di gioco, cosa che non sempre ci è riuscita. Siamo molto concentrati su questo punto".
"La stagione è ancora molto lunga e lottiamo per ottenere i nostri obiettivi. Noi dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per migliorare, continuando a lottare per invertire il trend".
Intanto il numero 22 è in dubbio per il match di domenica, come comunicato dalla società biancoblù: "Acqua S.Bernardo Pallacanestro Cantù comunica che l’atleta Chad Brown, a seguito di un risentimento muscolare, non si sta allenando con il gruppo squadra ma sta seguendo il programma di terapie riabilitative concordato con lo staff sanitario. Le condizioni del giocatore saranno rivalutate di giorno in giorno in vista della trasferta di Scafati".