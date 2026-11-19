A 3 giorni dalla delicata sfida contro Scafati, Chad Brown ha fatto il punto sulla situazione difficile che sta vivendo Cantù: "Penso che in questo momento dobbiamo essere più continui come squadra nel corso delle partite. Nelle ultime gare è capitato che in alcune fasi mancasse un po' di precisione nell'esecuzione e gli avversari purtroppo ne hanno approfittato. Cosa fare per cambiare la situazione? Il primo passo, in questo momento, è riuscire a fare bene e trovare continuità per tutti i quaranta minuti di gioco, cosa che non sempre ci è riuscita. Siamo molto concentrati su questo punto".