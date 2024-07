Milano, esordio da Mike James. Per la Virtus subito esame Efes 

EUROLEGA

Derby italiano al Forum ad Halloween, a Bologna alla penultima giornata. Melli tornerà a Milano col Fenerbahce il 6 marzo

Tra 80 giorni torna l'Eurolega. Oggi è nata l'edizione 2024/2025 con la pubblicazione dei calendari: si parte il 3 ottobre, la maratona della regular season terminerà l'11 aprile.

LA PRIMA GIORNATA

La prima italiana a scendere in campo sarà l'Olimpia Milano che taglierà il nastro della nuova stagione nel Principato contro il Monaco giovedì 3 ottobre in una serata che vedrà opposte anche Alba-Panathinaikos, Zalgiris-Barcellona, Maccabi-Asvel, Baskonia-Partizan e Bayern Monaco-Real Madrid. Il giorno dopo toccherà alla Virtus Bologna che riceverà l'Efes nella rivincita dei play-in dello scorso aprile. Nella stessa sera in programma anche il big match della prima giornata tra il Fenerbahce di Nik Melli e l'Olympiacos, oltre a Paris-Stella Rossa.

IL CALENDARIO DELL'OLIMPIA MILANO

Inizio tutto francese per la squadra di Ettore Messina che dopo il Monaco affronterà la matricola Paris nel primo impegno al Forum (11 ottobre). Olympiacos ad Atene e Zalgiris a Milano, Baskonia in trasferta e derby con Bologna a Milano nei primi due doppi turni della stagione nella seconda metà di un ottobre subito duro. Il 7 novembre ad Assago arriverà il Real Madrid, prima del terzo doppio turno (trasferte a Berlino e Belgrado sponda Partizan). A fine novembre, venerdì 29, Milano farà visita al Fenerbahce dell'ex capitano Nicolò Melli. A dicembre doppia trasferta pericolosa: Barcellona e Panathinaikos tra i Round 15 e 16. Nel giorno di Santo Stefano invece interessantissimo Olimpia-Olympiacos, mentre il primo impegno del 2025 sarà in casa dell'Asvel il 2 gennaio. Da segnare anche il Round 24: martedì 30 arrivano a Milano i campioni d'Europa del Panathinaikos. A febbraio, prima della pausa per le coppe nazionali, doppio turno in trasferta contro Bayern Monaco e Zalgiris Kaunas. Il 6 marzo la partita probabilmente più attesa per i tifosi di Milano che potranno riabbracciare Nik Melli in occasione di EA7-Fenerbahce. Round 31 e 32, terribile doppio turno con le spagnole: prima a Madrid, poi a Milano contro Barcellona. Ultime due giornate a Bologna contro la Virtus e in casa con Baskonia.

IL CALENDARIO DELLA VIRTUS BOLOGNA

Dopo l'esordio casalingo contro l'Efes, viaggio in Francia in casa dell'Asvel per la squadra di Luca Banchi che giocherà i due doppi turni di ottobre contro le coppie Zalgiris (c)-Monaco (f) e Bayern (c) e Milano (f). Trasferta a Madrid il 12 novembre, Panathinaikos a Bologna il 14: nel terzo doppio turno la Virtus incrocerà le due finaliste delle ultime Final Four. Novembre mese particolarmente impegnativo: il 20 novembre a Bologna arriverà il Fenerbahce. Dicembre si apre con il doppio turno casalingo Alba-Stella Rossa, il 27 altra gara alla portata in casa con l'Asvel. Primo impegno durissimo nel nuovo anno: il 3 gennaio 2025 trasferta in casa Panathinaikos. Viaggi a Kaunas e Monaco di Baviera nel doppio turno di metà mese, mentre in quello che apre febbraio doppio impegno a Bologna contro Partizan e Paris. Sempre in casa il match dopo la pausa per le coppe nazionali, contro l'Olympiacos. Altro impegno da segnare a Bologna il 13 marzo contro il Real Madrid. Bologna-Milano e Barcellona-Bologna chiudono la regular season delle Vu Nere.