Trieste domina Pistoia: la luce è ancora Denzel Valentine

Denzel Valentine, fin qui, è sicuramente tra i migliori giocatori del campionato per rendimento. Dopo le brevissime comparse nell'Olimpia Milano scudettata, l'ex Chicago Bulls ha colto l'occasione di ritrovare il protagonismo avuto in NBA e in Australia. L’ambizione di sicuro non manca, come intuibile dall’intervista rilasciata il 6 marzo in cui addirittura si parla dell’ipotesi scudetto: “Perché no? Abbiamo una delle migliori squadre del campionato. Non so se ci riusciremo, ma i mezzi non ci mancano di certo. Basti pensare alla partita in Coppa con Trento, quando con me e Ross fuori siamo andati a un soffio dal vincerla”. L’ambizione c’è, il talento anche: la Pallacanestro Trieste si gode un Denzel Valentine in forma smagliante.