Candussi rialza Trieste: "Con Trento ci giochiamo tanto"

"Dopo la sfida contro Venezia siamo carichi e pronti per affrontare Trento. Sappiamo l'importanza di questa partita, ci giochiamo gran parte della nostra stagione. Mancano poche gare alla fine della regular season e siamo motivati per raggiungere i play-off che sarebbero un obiettivo importante per il club, per i tifosi. Questa settimana è andata bene, siamo carichi, motivati e saremo pronti alla palla due".