Trento, Cale avvisa Milano: "Non abbiamo la pancia piena"

"In occasione del match d'andata in campionato – prosegue Cale - è vero che vincemmo in maniera piuttosto agevole contro l'Olimpia ma bisogna ricordare che loro erano reduci da un doppio turno settimanale di Eurolega, infatti nel secondo tempo era calati parecchio. In Coppa Italia invece la condizione psico fisica era la stessa e anche a Torino riuscimmo ad imporci in virtù di un terzo e un quarto periodo davvero positivi. A casa loro invece i biancorossi si sono imposti 89-87, insomma guardando i precedenti dovrebbe essere una serie quantomeno equilibrata".