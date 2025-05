Basket, playoff Serie A: Trento e Trieste pareggiano 1-1 le serie con Milano e Brescia. Ok Trapani

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 70-67

Perso il primo atto della serie a Il T Quotidiano Arena, Trento riaccoglie Milano nel proprio palazzetto per una gara-2 che può valere già moltissimo e in cui Galbiati deve rinunciare a Zukauskas (rottura della clavicola) e Messina a Nebo (problema muscolare). La Dolomiti prova a imporre subito il proprio ritmo e a prendersi un minimo vantaggio di due possessi, ma l’Olimpia riesce a restare a contatto e a rispondere colpo su colpo, affacciandosi anche avanti nel risultato: le Scarpette Rosse vivono però attimi di tensione quando LeDay rimedia una brutta botta cadendo e si dirige verso gli spogliatoi. Il primo quarto si chiude allora con Trento avanti 23-20, con l’EA7 che riaccoglie fortunatamente LeDay nel secondo parziale di gara, in cui a salire in cattedra per i lombardi è soprattutto Brooks. A presentarsi in vantaggio 39-35 all’intervallo è però sempre l’Aquila, nel segno di Lamb ed Ellis. Trento continua poi a spingere anche in apertura di terzo quarto e tocca pure il +10: la Dolomiti si spegne però all’improvviso e l’EA7 ristabilisce allora la parità sul 45-45, con Flaccadori nel ruolo di trascinatore. Ellis non è però d’accordo e permette ai trentini di allungare nuovamente sul 62-54, a dieci minuti dal termine. Mirotic si prende allora la responsabilità di guidare un nuovo recupero dell’Olimpia e timbra il pareggio con la tripla del 67-67 a un minuto e mezzo dalla fine. Si decide quindi tutto negli ultimi secondi, nei quali a prendersi la vittoria per 70-67 è Trento con un’incredibile tripla di Cale sulla sirena. La Dolomiti pareggia così la serie sull’1-1 in vista di gara-3, in scena giovedì all’Unipol Forum.



IL TABELLINO

(23-20, 39-35, 62-54)

Dolomiti Energia Trentino – Ellis 17 (1/5, 4/6, 3/3 tl), Cale 8 (1/6, 2/2 da 3), Mawugbe 6 (3/3 da 2), Badalau 2 (1/1, 0/1 da 3), Lamb 11 (2/7, 1/4, 4/4 tl); Ford 14 (4/5, 1/7, 3/3 tl) Niang 10 (4/8 da 2, 2/2 tl), Bayehe 2 (1/3, 0/1, 0/2 tl), Forray 0 (0/1 da 3). N.e.: Sylla, Pecchia, Hassan. All.: Galbiati

EA7 Emporio Armani Milano – Mannion 0 (0/2, 0/2, 0/2 tl), Brooks 9 (3/3, 1/6 da 3), Diop 2 (1/4 da 2), Shields 7 (2/4, 1/6 da 3), Mirotic 13 (2/10, 2/5, 3/4 tl); LeDay 11 (1/5, 2/3, 3/3 tl), Causeur 4 (1/2, 0/3, 2/2 tl), Flaccadori 13 (3/3, 1/2, 4/5 tl), Bolmaro 2 (1/4 da 2), Ricci 6 (2/4 da 3), Tonut 0 (0/1 da 3). N.e.: Caruso. All.: Messina

TRAPANI SHARK-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 102-88

Il PalaShark ospita gara-2 della sfida tra Trapani e Reggio Emilia, appuntamento al quale la squadra di Repesa si presenta in vantaggio 1-0 nella serie. Ad approcciare meglio i primi minuti di questa seconda partita è però l’UNAHOTELS, con un parziale iniziale di 8-2 che costringe subito gli Shark a chiamare un time-out per riorganizzare le idee. Gli emiliani non si lasciano però distrarre e allungano anche sul +10, dimostrando un’ottima efficacia al tiro, soprattutto con Cheatham e Faye, e chiudendo poi il quarto inaugurale avanti 24-19. Galloway, Rossato e Alibegovic provano allora a risvegliare Trapani e ci riescono: i siciliani rimontano infatti l’intero svantaggio e passano al contrattacco, con Reggio Emilia che trova però il modo per arrivare all’intervallo con un punto di vantaggio: 43-42. Gli Shark hanno bisogno di raccogliere più soddisfazioni dal proprio attacco e le trovano tutte nel terzo quarto, mettendo a referto ben 32 punti: Trapani azzanna così la partita e si porta in fuga sul 74-63, presentandosi al parziale conclusivo di gara con un ottimo vantaggio da difendere. Notae e compagni completano quindi l’opera con il 102-88 finale e volano sul 2-0 nella serie, che ora si sposterà al PalaBigi.



IL TABELLINO

(19-24, 42-43, 74-63)

Trapani Shark – Horton 5 (2/6 da 2, 1/2 tl), Robinson 6 (0/3, 2/6 da 3), Alibegovic 20 (7/10, 2/4 da 3), Petrucelli 5 (1/2, 1/3 da 3), Brown 2 (1/1, 0/3 da 3); Eboua 14 (6/7 da 2, 2/2 tl), Notae 16 (2/3, 2/3, 6/6 tl), Rossato 14 (2/2, 1/3, 7/7 tl), Galloway 13 (1/3, 3/5, 2/2 tl), Yeboah 7 (1/2, 1/1, 2/2 tl), Mollura 0 (0/1 da 2), Gentile 0. All.: Repesa

UNAHOTELS Reggio Emilia – Barford 14 (3/7, 2/4, 2/2 tl), Winston 12 (3/5, 0/3, 6/6 tl), Faye 14 (6/11 da 2, 2/2 tl), Grant 2 (1/1, 0/1 da 3), Cheatham 15 (1/3, 4/6, 1/2 tl); Smith 13 (1/2, 3/6, 2/2 tl), Uglietti 4 (1/3 da 3, 1/3 tl), Vitali 5 (1/3 da 3, 2/2 tl), Faried 7 (1/1, 0/1, 5/6 tl), Chillo 2 (1/1 da 2). N.e.: Fainke. All.: Priftis

GERMANI BRESCIA-PALLACANESTRO TRIESTE 92-103

Brescia e Trieste tornano sul parquet del PalaLeonessa, dove la Germani ha fatto sua la prima gara della serie due giorni fa. I padroni di casa attaccano con convinzione sin dalla prima palla a due e provano a forzare subito la partita, prendendosi un 11-2 iniziale contro una difesa giuliana troppo passiva. Coach Poeta chiede allora alla sua squadra di continuare a cavalcare il momento e i lombardi si spingono sulla doppia cifra di vantaggio, trascinati da un Della Valle particolarmente ispirato: la Germani scappa sul +17 e sigilla poi il primo quarto sul 31-16. Il secondo periodo vede però la veemente reazione di Trieste, nel segno di Uthoff, Brown e Candussi: la formazione di Christian annulla tutto il gap e pareggia sul 40-40, mettendo poi la freccia per il sorpasso e chiudendo la prima metà di gara sul 48-46 a proprio favore. L’intervallo non assopisce il fuoco che alimenta l’attacco di Trieste, anzi risveglia pure Ross: lo statunitense mette a referto ben 11 punti nel terzo parziale e porta gli ospiti a condurre 80-74 a dieci minuti dalla sirena finale, al termine di una frazione di gioco che vede entrambe le squadre giocare un basket eccellente. Lo spettacolo non manca neppure nel quarto quarto, con Trieste che continua a colpire con il tiro da tre punti e Brescia che prova a restare disperatamente aggrappata alla partita. Ad avere la meglio sono gli alabardati: il 103-92 finale significa serie pareggiata sull’1-1 e fattore campo ribaltato. Gli equilibri si romperanno quindi nuovamente in gara-3, la quale si giocherà in campo neutro al PalaVerde di Treviso (sul PalaTrieste pende una squalifica).



IL TABELLINO

(31-16, 46-48, 74-80)

Germani Brescia – Bilan 9 (4/4 da 2, 1/2 tl), Della Valle 22 (6/7, 2/7, 4/4 tl), Ndour 11 (5/8 da 2, 1/2 tl), Ivanovic 26 (5/8, 2/6, 10/11 tl), Rivers 11 (4/7, 1/4 da 3); Dowe 2 (1/3 da 2), Burnell 11 (5/5 da 2, 1/1 tl), Mobio 0 (0/2 da 3), Cournooh 0 (0/1 da 3). N.e.: Ferrero, Tonelli, Pollini. All.: Poeta

Pallacanestro Trieste – Ross 13 (0/3, 3/4, 4/4 tl), Uthoff 18 (4/5, 2/5, 4/4 tl), Brooks 11 (4/7, 1/1 da 3), Johnson 2 (1/2 da 2), Valentine 13 (2/4, 3/7 da 3); Brown 12 (2/2, 2/7, 2/4 tl), Kelley 5 (2/2 da 2, 1/2 tl), Ruzzier 10 (1/2, 2/4, 2/2 tl), Candussi 19 (3/4, 3/5, 4/4 tl), Deangeli 0. N.e.: Obljubech, Campogrande. All.: Christian