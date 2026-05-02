Volley, Champions femminile: finale tutta turca, Conegliano e Scandicci sconfitte al tie-break

02 Mag 2026 - 22:37
© italyphotopress

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La finale della Champions League femminile di volley 2025/26 sarà tutta turca. A Istanbul, alle 19 di domenica si sfideranno il Vakifbank e l'Eczacibasi, che nelle semifinali di sabato hanno superato rispettivamente Conegliano e Scandicci

Le squadre italiane dovranno accontentarsi della sfida per il terzo posto dopo due Ko al tie break. Le campionesse d'Italia dell'Imoco Conegliano abdicano al trono dopo i due trionfi di fila del 2024 e 2025 con una sconfitta dolorosissima. Avanti due set a zero e teoricamente in controllo, la squadra di coach Santarelli subisce il ritorno delle avversarie guidate da Boskovic (34 punti) e spreca il vantaggio di 4 punti nel finale del terzo parziale.

I 20 punti di Gabi e Haak non sono abbastanza, la difesa di Conegliano soffre troppo e lascia campo al Vakif che può concretizzare la rimonta con il 15-11 del tie-break dopo aver strappato con i denti il terzo set 29-27 e vinto il quarto 25-23. 

Stesso destino, sconfitta al quinto set, per la Savino del Bene Scandicci contro l'Eczacibasi. Il gruppo di Gaspari non riesce a ripetere la finale del 2025 (allora persa con l'Imoco) e si sgretola dopo aver vinto bene il primo set 25-20. Le turche prendono il controllo e vanno sul 2-1, ma Antropova (34 a fine gara) e compagne ritornano in partita nel quarto parziale portando la gara al tie-break.

Lì il parziale turco con l'ex Stysiak che indirizza la gara fino al 9-15 che porta la compagine turca di Bregoli all'ultimo atto contro il Vafik di Guidetti. Finale turca in Turchia, di italiano ci saranno solamente gli allenatori.

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