Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: tra i premiati Francesca Benvenuti di Sport Mediaset

L'evento sarà presentato dal giornalista Rai Roberto Ammendola. Il Presidente dell'iniziativa, Dündar Kesapli, ideatore e promotore del Premio, ha dichiarato: ''Riteniamo che il giornalismo continui a svolgere un ruolo fondamentale nelle società contemporanee. In un contesto internazionale complesso, segnato da sfide e trasformazioni, l'informazione è chiamata a favorire il dialogo, promuovere la comprensione reciproca e contribuire a rafforzare relazioni fondate sul rispetto e sulla cooperazione tra i popoli. Il Premio nasce con questo obiettivo: valorizzare un giornalismo responsabile e di qualità, capace di costruire ponti e offrire un contributo positivo al dialogo e alla stabilità nell'area euro-mediterranea''.