Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026: tra i premiati Francesca Benvenuti di Sport Mediaset

02 Mag 2026 - 17:18
© sportmediaset

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Si terrà il prossimo 4 maggio 2026, nella prestigiosa cornice del Circolo degli Esteri, il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026, appuntamento di rilievo dedicato alla valorizzazione del giornalismo come strumento essenziale di democrazia, dialogo interculturale e cooperazione tra i Paesi dell'area euro-mediterranea. L'iniziativa si svolge sotto il patrocinio della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per l'Informazione e l'Editoria, del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e del Comitato Unico di Garanzia (CUG) del Ministero della Cultura, a ulteriore testimonianza del rilevante valore istituzionale dell'evento.

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Premio rinnova il proprio impegno nel promuovere un'informazione libera, responsabile e di qualità, rafforzando il ruolo dei media come ponte tra culture, istituzioni e società. Promosso dall'Associazione Giornalisti del Mediterraneo, il Premio rappresenta un'importante occasione di incontro tra professionisti dell'informazione, istituzioni e società civile, con l'obiettivo di favorire il dialogo tra i popoli e la cooperazione internazionale. Nel corso della cerimonia saranno premiate autorevoli personalità del giornalismo italiano e internazionale che si sono distinte per professionalità, etica, indipendenza e qualità dell'informazione.

L'evento sarà presentato dal giornalista Rai Roberto Ammendola. Il Presidente dell'iniziativa, Dündar Kesapli, ideatore e promotore del Premio, ha dichiarato: ''Riteniamo che il giornalismo continui a svolgere un ruolo fondamentale nelle società contemporanee. In un contesto internazionale complesso, segnato da sfide e trasformazioni, l'informazione è chiamata a favorire il dialogo, promuovere la comprensione reciproca e contribuire a rafforzare relazioni fondate sul rispetto e sulla cooperazione tra i popoli. Il Premio nasce con questo obiettivo: valorizzare un giornalismo responsabile e di qualità, capace di costruire ponti e offrire un contributo positivo al dialogo e alla stabilità nell'area euro-mediterranea''.

L'edizione 2026 vedrà inoltre la partecipazione di rappresentanti diplomatici provenienti da diversi Paesi del Mediterraneo, a testimonianza del ruolo centrale del giornalismo nel rafforzare il dialogo tra culture e nazioni. Al momento sono confermate Algeria, Marocco, Albania, Slovenia e Serbia. Il Premio intende ribadire il valore dell'informazione come presidio fondamentale delle società democratiche, capace di stimolare il dibattito pubblico e promuovere una narrazione equilibrata e consapevole in un contesto globale sempre più complesso. Il Premio Giornalismo Euro-Mediterraneo 2026 si conferma come uno dei principali momenti di confronto tra giornalismo, istituzioni e comunicazione internazionale, con l'obiettivo di costruire ponti, favorire la cooperazione e valorizzare il ruolo dell'informazione nel Mediterraneo.

Di seguito l'elenco dei vincitori 2026:

Alberto Barachini – Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’informazione e all’editoria

Emilio Carelli – Direttore L’Espresso; Alessia Lautone – Direttrice Agenzia La Presse

Angela Mariella – Direttrice della Direzione Editoriale per l'Offerta Informativa Rai

Soledad Alvarez – Direttrice Agenzia EFE a Roma

Tiziano Carmellini – Il Tempo

Stefano Chioffi – Corriere dello Sport

Gianluca Perino – Il Messaggero

Eva Murati – Albania

Marina Perna – ANSA Esteri / ANSAmed

Emanuele Rizzi – Adnkronos

Baris Seçkin – Agenzia Anadolu Turchia

Andrea Bonini – Sky TG24

Stefania Cavallaro – Vice Direttore TG4

Alberto Rimedio – Rai Sport

Francesca Benvenuti – SportMediaset

Gianfranco Coppola – Presidente USSI / AIPS Europe

Herman Grech – Malta

Trevisa Tufa – Albania

Mahdi El Nemr – Egitto

Zouhir Louassini – Marocco (fatto)

Romano Bolkovic – Croazia (Zagabria)

Emine Kavasoglu – A Haber, Turchia

Marco Lollobrigida – Premio speciale “Il racconto dello sport” (Premio USSI)

Alessandro Tiberti – Rai (alla memoria)

Luigi Crippa – Responsabile della comunicazione sportiva di FC Internazionale Milano

Roberto Coramusi – Responsabile Ufficio Stampa FIGC (Federazione Italiana Gioco Calcio)

francesca benvenuti

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