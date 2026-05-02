I funerali di Alex Zanardi il 5 maggio nella Basilica di Santa Giustina

02 Mag 2026 - 16:45

I funerali di Alex Zanardi saranno celebrati martedì 5 maggio 2026 alle 11 presso la Basilica di Santa Giustina, in Prato della Valle, a Padova. Lo fa sapere la famiglia in una nota. "La moglie Daniela e il figlio Niccolò - si legge - desiderano ringraziare di cuore le tantissime persone che in queste ore hanno mostrato vicinanza e affetto. L'ennesima, preziosa testimonianza di come Alex sia riuscito a trasmettere nel modo più profondo il suo fortissimo messaggio di vita".

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