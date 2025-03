Brown&Valentine, è March Madness anche a Trieste

A fine gara saranno 18 punti (6/14 dal campo, 4/4 ai liberi), 7 rimbalzi e 9 falli subiti, 23 di valutazione in 29' per Brown, 17 punti (5/9 da 3), 5 rimbalzi, 4 assist, 2 palle recuperate e 4 palle perse in 30' per Valentine. Il primo, fondamentale per togliere dalla partita Cordinier (2° fallo, commesso nella prima metà del 1Q, e 3° fischio a sfavore del francese, in apertura del 3° parziale, sono arrivati per movimenti lontano dalla palla dell'ex Napoli), è stato l'unico a pareggiare l'intensità virtussina dei primi minuti - 7 punti dei primi 10 dei giuliani sono suoi -, evitando che Trieste naufragasse di fronte al talento di Clyburn e Shengelia; il secondo, con tanti compiti di regia vista l'assenza di Ross e Reyes, si è confermato il più grande "intrattenitore" della Serie A.