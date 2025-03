Basket, Serie A: Bologna in crisi, con Trieste la seconda sconfitta di fila

PALLACANESTRO TRIESTE-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 85-78

Secondo ko di fila in Campionato per Bologna, Trieste si impone 85-78 in rimonta. Gli ospiti provano a spingere in avvio, con il rientro di Clyburn e il solito Shengelia che fanno bene alla Virtus: alla fine del primo periodo i ragazzi di Ivanovic sono sopra di cinque lunghezze, sul 22-17. I padroni di casa non si danno per vinti, con Brown e Ruzzier che fanno rosicchiare alla squadra di Christian un punto all’intervallo: Trieste insegue sul 41-37, con la partita che però è tutt’altro che chiusa. Dopo la pausa lunga il protagonista tra le V-nere è ancora Shengelia, ma i biancorossi si avvicinano ancora di più grazie a Valentine: due triple pesanti (la seconda sulla sirena del terzo quarto) per arrivare al -1 a seicento secondi dal termine, con il tabellino sul 58-57. La sfida è accesa e ricca di sorpassi e contro-sorpassi nel quarto periodo, ma Valentine, Brooks e Brown non sbagliano nulla nel finale e spingono Trieste alla vittoria. Terzo ko consecutivo, contando anche l’Eurolega, per la Virtus Bologna.