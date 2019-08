Basket, l'Italia "taglia" Ricci e Sacchetti per i Mondiali: "Solo grazie"

VERSO LA CINA

Sono Giampaolo Ricci e Brian Sacchetti gli ultimi due giocatori "tagliati" dal roster dell'Italia per gli imminenti Mondiali di basket in Cina. Definiti, quindi, i 12 elementi della rosa agli ordini di coach Meo Sacchetti. L’esordio iridato degli Azzurri è previsto per il sabato contro le Filippine. Gli altri impegni della Nazionale nella prima fase saranno contro l’Angola il 2 settembre e contro la Serbia il 4.

I 12 Azzurri per la FIBA World Cup

#00 Amedeo Della Valle (1993, 194, G, A|X Armani Exchange Milano)

#3 Marco Belinelli (1986, 196, G, San Antonio Spurs - NBA)

#5 Alessandro Gentile (1992, 200, G/A, - )

#6 Paul Biligha (1990, 200, C, A|X Armani Exchange Milano)

#7 Luca Vitali (1986, 201, P, Germani Basket Brescia)

#8 Danilo Gallinari (1988, 208, A, Oklahoma City Thunder - NBA)

#10 Daniel Hackett (1987, 199, G, CSKA Mosca - Rus)

#12 Ariel Filloy (1987, 190, P, Umana Reyer Venezia)

#15 Jeff Brooks (1989, 203, A, A|X Armani Exchange Milano)

#16 Amedeo Tessitori (1994, 208, C, De’ Longhi Treviso)

#23 Awudu Abass (1993, 198, A, Germani Basket Brescia)

#70 Luigi Datome (1987, 203, A, Fenerbahce - Tur)

Commissario Tecnico: Meo Sacchetti