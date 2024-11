BROOKS ACCENDE TRIESTE: "HO RITROVATO LA VOGLIA DI GIOCARE"

In un'intervista a Il Piccolo Jeff Brooks ha parlato del suo impatto con Trieste e della motivazioni che ritrovato. "Mi aspettavo di arrivare in un posto dove avrei ricominciato a divertirmi con la pallacanestro, quando ho parlato con Christian e Arcieri in estate. Ho ritrovato le mie motivazioni, il mio fuoco e la voglia di giocare. L'idea che fosse un passo indietro non mi preoccupava e i risultati parlano chiaro; lavorando con grande agonismo ogni giorno i risultati arrivano. Non vedo l'ora che sia sabato per scendere in campo, fare lo sport che amo e aiutare la mia squadra, il resto non mi interessa. Trento? Sono primi per un motivo, anche loro fanno le cose nel modo giusto e penso che sia la ragione per cui sono al primo posto. Una bella sfida che vogliamo vincere".