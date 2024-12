Brescia, Poeta: "Trieste ha dato filo da torcere a ogni avversario"

IL PREPARTITA DI COACH GIUSEPPE POETA: “Ci aspetta una partita molto difficile, in uno dei campi più caldi della Serie A, contro una squadra che propone una pallacanestro veloce, divertente e con gerarchie chiare. Trieste, fino a che è stata al completo, senza infortuni, ha dato filo da torcere ad ogni avversario ed è stata una delle formazioni più in salute dell’intero campionato. Tuttavia, qualche defezione, ha fatto sì che arrivasse un periodo di tre sconfitte consecutive, ma è un dato che non deve trarre in inganno, perchè tutte sono maturate a causa di un organico ridotto e, per di più, specialmente con Trapani e Sassari, disputate punto a punto. Trieste vorrà rialzarsi, davanti al proprio pubblico, dopo questa striscia negativa e una delle chiavi sarà la gestione del ritmo durante la gara. Bisognerà, inoltre, evitare di dar modo all’ambiente di accendersi e controllare il talento delle loro guardie”.