Con un post su Instagram, la guardia azzurra ha annunciato il mancato rinnovo di contratto con l'EA7 Emporio Armani Milano: "Dopo 13 anni non sarò più un giocatore dell’Olimpia Milano, ne è passato di tempo. Non sempre le cose vanno come speri. Grazie a tutti quelli che mi sono stati vicino in questi anni". Nel suo futuro, stando alle indicazioni emerse nelle ultime ore, dovrebbe esserci l'Acqua San Bernardo Cantù.