Bologna, Ivanovic: "Non abbiamo trovato buoni tiri"

Dopo la gara contro l’Olympiacos ha parlato in conferenza stampa coach Dusko Ivanovic: “Congratulazioni all’Olympiacos, ha giocato bene. Abbiamo avuto problemi all’inizio della gara perché hanno difeso subito in maniera forte e noi non abbiamo fatto altrettanto soprattutto contro Vezenkov e nei primi cinque minuti del terzo quarto abbiamo avuto grossi problemi a prendere buoni tiri a causa della loro ottima difesa. Non abbiamo quasi mai trovato buone opzioni in attacco e guardando le statistiche la voce rimbalzi è sicuramente uno dei motivi per cui abbiamo perso.”