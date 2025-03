Bologna, Ivanovic: "Mancata la mentalità di squadra"

Le parole di Dusko Ivanovic al termine della sfida con il Maccabi: “Siamo partiti bene, poi abbiamo avuto problemi di palle perse e rimbalzi offensivi, ma soprattutto non abbiamo avuto la mentalità di squadra. Soprattutto nel terzo quarto si sono comportati come perdenti. Non mi piace la mentalità di alcuni giocatori. Per me ogni secondo di ogni partita è importante, per certi giocatori invece le partite non sono importanti, e questo non è accettabile. C’era un solo tifoso bianconero? E’ emblematico, la Virtus ha grandi tifosi, e non meritano partite come questa.”