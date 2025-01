Al termine della partita, Dusko Ivanovic ha parlato in conferenza stampa: "Complimenti allo Zalgiris, che ha giocato meglio i primi dieci minuti, con più energia, e questo ha deciso la partita. Quando abbiamo preparato la partita avevo detto che avremmo dovuto giocare duri, invece siamo partiti troppo soft. Nel secondo tempo non siamo andati male, ma non è bastato".