All'autodromo di Imola arriva il Red bull Kingdome of Speed

L’appuntamento è fissato per il 2 giugno presso l’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola: ad assistere all’evento ci sarà anche il pubblico dal vivo. Un’apertura che pensa al futuro, come condiviso da Pietro Benvenuti, Direttore Generale dell’Autodromo, che ha dichiarato: "Aprire l’Autodromo a un evento come Red Bull Kingdom of Speed significa vedere Imola vivere in un modo nuovo, giovane e coinvolgente. Ci fa piacere ospitare migliaia di ragazzi e creator in un contesto che unisce passione per i motori, spettacolo e intrattenimento digitale. Sarà una giornata speciale, con un’atmosfera diversa dal solito ma perfettamente in linea con la voglia di innovare e aprire il circuito a nuovi pubblici”.



I cancelli apriranno dalle ore 17:00 e l’accesso è garantito sino a 5000 visitatori in contemporanea. Sul sito ufficiale tutte le informazioni per registrarsi e su come funzionano gli ingressi (LINK). L’ingresso è riservato ai maggiorenni: i minorenni potranno accedere solo se accompagnati da un adulto responsabile, previa verifica dei documenti d’identità all’ingresso.



All’interno del circuito sarà presente anche un villaggio dedicato ai fan, dove sarà possibile trovare playseat di gioco, due aree ristoro, food truck e un container Air Action Vigorsol esclusivo. Come dichiarato da Gloria Barbera, Brand Manager di Air Action Vigorsol, infatti, “Red Bull Kingdom of Speed rappresenta perfettamente il tipo di esperienze in cui Air Action Vigorsol vuole essere presente: immersive, spettacolari e capaci di creare connessioni autentiche con le nuove generazioni. Portare la freshness del brand in un evento così spettacolare e vicino alla creator culture è per noi qualcosa di estremamente naturale.” Con un roster di partecipanti di altissimo livello e un cast d’eccezione, Red Bull Kingdom of Speed si prepara a diventare uno degli eventi live più spettacolari dell’anno! Per maggiori informazioni su mezzi, sfide e creator in gara sarà sufficiente seguire i profili di @redbullitalia e @tmblurrr.



Classe 1996, Gianmarco “Tumblurr” Tocco è un giovane streamer da sempre guidato dalla sua passione per i videogiochi. Il suo percorso è iniziato nel 2014 tra le mappe del celebre videogioco Call of Duty: Modern Warfare 2 che gli ha permesso di emergere nel trickshooting e di diventare una figura di rilievo sulla piattaforma Youtube, attirando su di sé l’attenzione a livello internazionale. Nel 2017, decide di sbarcare su Twitch portando i suoi titoli di punta, dallo stesso Call of Duty, fino ad arrivare a Grand Theft Auto. Creatività ed ’eccentricità sono caratteristiche che contraddistinguono lo streamer romano sul web. Lo dimostrano i format vincenti come le “Sdrogo Corse”, percorsi adrenalinici ambientati su GTA 5 Online, e i “tornei videogiochistici”, che da sempre appassionano e alimentano la sua community. Dal 2024 è entrato a far parte della famiglia di Red Bull, diventandone un Player ufficiale.