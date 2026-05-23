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Basket, playoff Serie A: Trieste batte 83-77 Brescia, si va a gara 5

La Germani fallisce il primo match point, si deciderà tutto al PalaLeonessa

23 Mag 2026 - 22:03
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© pallacanestro trieste

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Nei playoff della Serie A di basket, Trieste batte 83-77 Brescia e prolunga la serie, ora fissata sul 2-2: si andrà a gara 5. La Germani fallisce il primo match point dopo una ripresa in cui sono due i momenti decisivi: il 28-18 del terzo quarto e l'11-5 di parziale dopo il momentaneo 72-72. A questo punto, la qualificazione si deciderà martedì 25 maggio al PalaLeonessa: chi vince raggiunge l'Olimpia Milano in semifinale.

La serie tra Brescia e Trieste non è ancora finita: la Germani fallisce il primo match point per volare in semifinale e perde 83-77. Servirà dunque gara 5, che però la Leonessa giocherà di fronte al proprio pubblico. I padroni di casa prolungano la sfida grazie a una rimonta nel terzo quarto. All'intervallo lungo, infatti, la distanza è minima, con la capolista della Regular Season avanti di un possesso (38-35). Al rientro sul parquet del PalaTrieste, però, la squadra di Taccetti mette a referto un parziale importantissimo: il 28-18 che regala il +7 (63-56) quando di minuti ne mancano 10. Brescia, però, risale spinta da cinque giocatori in doppia cifra (Burnell il migliore con 14 punti) in una serata in cui Bilan (6) e Della Valle (3) deludono. Il momento chiave arriva a 3:55 dalla fine: dal 72-72, i padroni di casa si portano sul +6 (78-72). Ma il momento che chiude ufficialmente la partita è la tripla dell'ex Golden State e vincitore dell'anello nel 2022, Juan Toscano-Anderson: rimbalzo e tripla che vale l'83-77 a 17 secondi dalla fine. Fondamentali i 18 punti di Ross e Bannan, oltre ai 15 di Sissoko. Finisce così la partita, ma non la serie, ora sul 2-2. La data da segnare sul calendario è il 25 maggio: al PalaLeonessa, Brescia e Trieste si giocheranno tutta una stagione. In palio la semifinale contro l'Olimpia Milano, che arriverà inevitabilmente più riposata alla prossima serie.

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