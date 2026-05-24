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Basket, Serie A: vittorie per Virtus e Derthona, si va alla gara-5

Le V nere battono Trento, la Bertram travolge Venezia: doppio 2-2 nei quarti di finale

24 Mag 2026 - 19:49
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Mentre l'Olimpia Milano si gode il meritato riposo dopo aver chiuso la sua serie nei playoff della Serie A di basket, negli altri quarti di finale regna l'assoluta incertezza. Anche i due match domenicali, infatti, portano le rispettive serie sul 2-2 e ci consegnano due emozionanti gara-5. La Virtus Bologna sconfigge infatti 90-81 Trento, mentre la Bertram Derthona travolge la Reyer Venezia per 89-71. Tutto, dunque, è ancora in gioco.

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 81-90 (tot. 2-2)
La Virtus Bologna riapre definitivamente la serie contro Trento, riemergendo dall'abisso: è vittoria per 90-81, le V nere andranno alla gara-5. Match equilibrato nei primi due quarti, ma si nota come gli ospiti abbiano qualcosa in più. Trascinata da uno straordinario Carsen Edwards, la Virtus vola sul +7 (49-42) e non si volta più indietro, disputando un terzo quarto da antologia. L'ex Bayern arriverà a quota 26 punti al termine del match, ma trova due sontuose spalle negli azzurri Diouf e Niang: 16 punti per Momo e 14 per l'ex di giornata, che vi aggiunge dieci rimbalzi. Con questo trio in grande spolvero, la Virtus arriva fino al +22 (76-54) al termine del terzo quarto, convincendosi probabilmente di aver chiuso la partita. Proprio questo calo di tensione rianima la Dolomiti Energia Trentino, con Steward (20) e Aldridge (14) a cercare di costruire un'insperata rimonta. Non c'è però spazio per i padroni di casa, che vengono sconfitti dalle V nere per 90-81. La serie arriva dunque sul 2-2, martedì gara-5.

BERTRAM DERTHONA-UMANA REYER VENEZIA 89-71 (tot. 2-2)
Si arriva alla gara-5 anche nell'ultimo quarto di finale, che vede la Bertram Derthona pareggiare i conti con l'Umana Reyer Venezia, sconfiggendola per 89-71. Dopo una partenza equilibrata e il +5 a metà gara (38-33), i piemontesi decollano con una strepitosa prova di squadra nella seconda metà di gara. Trascinata da Baldasso e Strautins, top-scorer dei padroni di casa con 14 punti, la Bertram arriva infatti sul +15 (63-48) e non si limita a questo. Uno strepitoso avvio dell'ultimo quarto, con un parziale di 17-3, sigilla infatti la vittoria e la riapertura definitiva della serie. Nulla da fare per la Reyer, deludente e flebile in trasferta coi soli Valentine e Cole (11 punti) in doppia cifra. Arriva un netto ko per 89-71, che consegna il 2-2 a Tortona: martedì gara-5, tutto aperto da questo lato del tabellone.

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