Basket, Serie A: vittorie per Virtus e Derthona, si va alla gara-5

DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 81-90 (tot. 2-2)

La Virtus Bologna riapre definitivamente la serie contro Trento, riemergendo dall'abisso: è vittoria per 90-81, le V nere andranno alla gara-5. Match equilibrato nei primi due quarti, ma si nota come gli ospiti abbiano qualcosa in più. Trascinata da uno straordinario Carsen Edwards, la Virtus vola sul +7 (49-42) e non si volta più indietro, disputando un terzo quarto da antologia. L'ex Bayern arriverà a quota 26 punti al termine del match, ma trova due sontuose spalle negli azzurri Diouf e Niang: 16 punti per Momo e 14 per l'ex di giornata, che vi aggiunge dieci rimbalzi. Con questo trio in grande spolvero, la Virtus arriva fino al +22 (76-54) al termine del terzo quarto, convincendosi probabilmente di aver chiuso la partita. Proprio questo calo di tensione rianima la Dolomiti Energia Trentino, con Steward (20) e Aldridge (14) a cercare di costruire un'insperata rimonta. Non c'è però spazio per i padroni di casa, che vengono sconfitti dalle V nere per 90-81. La serie arriva dunque sul 2-2, martedì gara-5.



BERTRAM DERTHONA-UMANA REYER VENEZIA 89-71 (tot. 2-2)

Si arriva alla gara-5 anche nell'ultimo quarto di finale, che vede la Bertram Derthona pareggiare i conti con l'Umana Reyer Venezia, sconfiggendola per 89-71. Dopo una partenza equilibrata e il +5 a metà gara (38-33), i piemontesi decollano con una strepitosa prova di squadra nella seconda metà di gara. Trascinata da Baldasso e Strautins, top-scorer dei padroni di casa con 14 punti, la Bertram arriva infatti sul +15 (63-48) e non si limita a questo. Uno strepitoso avvio dell'ultimo quarto, con un parziale di 17-3, sigilla infatti la vittoria e la riapertura definitiva della serie. Nulla da fare per la Reyer, deludente e flebile in trasferta coi soli Valentine e Cole (11 punti) in doppia cifra. Arriva un netto ko per 89-71, che consegna il 2-2 a Tortona: martedì gara-5, tutto aperto da questo lato del tabellone.