MotoGP, Marc Marquez pronto a tornare: "Ci vediamo al Mugello"

26 Mag 2026 - 15:57
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Marc Marquez ad Austin 2026 © Getty Images

Marc Marquez ad Austin 2026 © Getty Images

"Ci vediamo al Mugello". Con un post su Instagram il campione del mondo MotoGP Marc Marquez ha annunciato il suo possibile ritorno alle gare. Il pilota spagnolo (Ducati Lenovo Team) ha saltato gli ultimi due Gran Premi per infortunio ma si appresta a tornare in azione. Due interventi distinti per lo spagnolo, uno per l'infortunio al piede riportato a Le Mans e un altro alla spalla già in programma prima della caduta nella Sprint in Francia. Prima di scendere in pista, dovrà ricevere il via libera nel giovedì del Gran Premio d'Italia al Mugello. "Dopo un controllo medico positivo, Marc Marquez domani si metterà in viaggio alla volta del Mugello. Giovedì in circuito è in programma l'ultimo controllo medico prima di ricevere il via libera per il GP d'Italia", ha fatto sapere la Ducati in una nota. 

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