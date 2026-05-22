Serie A: Trento avanti 2-1 contro Bologna, Tortona accorcia su Venezia

BERTRAM DERTHONA TORTONA-UMANA REYER VENEZIA 82-71



Venezia fa tappa alla Nova Arena di Tortona, impianto in cui è la Bertram a chiudere avanti la frazione inaugurale. I canestri di Manjon e di Vital animano i piemontesi nel primo quarto e consentono loro di portarsi avanti 20-15, nel tentativo di tenere aperta la serie. Baldasso e Gorham alimentano allora il buon momento dei padroni di casa e Tortona tocca pure la doppia cifra di vantaggio nel secondo quarto, presentandosi alla pausa lunga sul 43-31. Bowman, Tessitori e Valentine risvegliano quindi i veneti al ritorno sul parquet e i ragazzi di Spahija accorciano sul -3, riuscendo a riaprire la partita. A seicento secondi dal termine di gara-3 il risultato è infatti di 58-54 per Derthona, che non si scompone però nel momento topico del match. Con Hubb e Biligha sugli scudi, la Bertram amministra infatti il quarto quarto e torna anche sul +10, chiudendo poi la propria serata con il risultato di 82-71. Tortona tiene così aperta la serie, accorciando sul 2-1 e forzando questo quarto di finale a gara-4.



DOLOMITI ENERGIA TRENTINO-VIRTUS OLIDATA BOLOGNA 102-85



Trento ospita Bologna alla BTS Arena, dove sono proprio i padroni di casa ad amministrare il primo quarto di gioco. Trascinata da Steward e Hassan, la Dolomiti trascorre in vantaggio l’intera frazione, mandando in archivio i primi dieci minuti di gara sul 23-14. Smailagic prova allora a scuotere la Virtus nel secondo quarto, ma Jogela decide di prendersi la scena con un quartetto di triple micidiali, con Steward che porta quindi Trento a toccare anche il +13. All’intervallo il tabellone recita dunque 51-38 per la squadra di Cancellieri, risultato che muta poi nell’82-63 di fine terzo quarto. Nonostante i tentativi di Niang ed Edwards di tenere a galla Bologna, le Vu Nere affondano addirittura a -26 nello score e nel quarto conclusivo alzano bandiera bianca. Trento vince infatti 102-85 e si porta avanti 2-1 nella serie: in gara-4 avrà il primo match point con vista semifinale.