MotoGP, Brembo title sponsor del GP d'Italia al Mugello

Brembo, leader globale nell’innovazione per la mobilità, avrà un ruolo di primo piano durante il fine settimana di MotoGP del Mugello (29-31 maggio), dove sarà il prestigioso Title Sponsor del circuito toscano per il terzo anno consecutivo. Brembo si distingue inoltre come Braking Inspiration Partner della MotoGP dal 2023, contribuendo a ridefinire continuamente gli standard di prestazioni e sicurezza nelle competizioni motociclistiche.



“Essere Title Sponsor del GP del Mugello e fornire tutti i team di MotoGP per l’undicesimo anno consecutivo conferma il ruolo di Brembo come riferimento tecnologico nel motorsport - ha dichiarato Matteo Tiraboschi, presidente esecutivo di Brembo - . Un ruolo costruito in 50 anni di presenza nel Motomondiale, iniziata nel 1976, grazie alla fiducia dei migliori piloti e dei migliori team, che scelgono Brembo perché le nostre soluzioni nascono e vengono validate nelle condizioni più estreme, dove prestazioni, affidabilità e innovazione fanno davvero la differenza”.



Uno sguardo al circuito del Mugello: i freni alla San Donato

Il Circuito del Mugello, uno dei tracciati più iconici del panorama motociclistico, si trova immerso nelle colline toscane. Con i suoi 5.245 metri, presenta un mix entusiasmante di curve veloci, rettilinei e tornanti tecnici che mettono alla prova sia i piloti sia le moto. Il Mugello è noto per il suo lungo rettilineo principale, dove le moto raggiungono velocità superiori ai 350 km/h, richiedendo un’impeccabile efficienza dei sistemi frenanti e una gestione estremamente precisa delle decelerazioni.

Le frenate al Mugello, anche se poche, sono tra le più impegnative del calendario MotoGP. Una delle più critiche avviene alla fine del rettilineo principale, in corrispondenza dell’iconica curva San Donato, dove i piloti passano da 337 km/h a 94 km/h in poco più di 5 secondi. In questo punto, i sistemi frenanti sono sottoposti a carichi termici e meccanici elevatissimi, rendendo il tracciato toscano un banco di prova ideale per tecnologie sviluppate ai massimi livelli del motorsport.