BOLOGNA, BANCHI: "BELLA VITTORIA. CLYBURN? BUONA PARTITA"

Così coach Luca Banchi dopo il successo della Virtus su Treviso: "Se guardiamo in tutta Europa vediamo che squadre di EuroLega hanno difficoltà a giocare così tante partite ravvicinate, contro avversari affamati. La nostra lega è competitiva, siamo stati bravi a lavorare duro in difesa nel secondo tempo e i numeri lo dimostrano perchè abbiamo fatto uno sforzo individuale e di squadra importante. Potevamo gestire meglio il finale ma siamo soddisfatti di aver centrato la vittoria in un momento così delicato della nostra stagione. Clyburn? Penso che abbia fatto una buona partita. E’ stato determinato in difesa, e non ha abbassato l’aggressività in campo. Ha avuto sicuramente dei momenti di down, ma è stato pronto ad aiutarci nei momenti migliori".