Milano, altri due membri dello staff lasciano l'Olimpia

Nella giornata di ieri, i biancorossi hanno comunicato così la separazione di Stefano Bizzozzero e Francesco Cuzzolin: "La Pallacanestro Olimpia Milano desidera ringraziare Coach Stefano Bizzozero augurandogli il meglio possibile per il nuovo incarico che andrà a ricoprire.

Bizzozero è stato un apprezzato membro della famiglia dell’Olimpia per 19 anni durante i quali ha guidato tre squadre al titolo italiano giovanile – l’ultimo è stato quello Under 15, conseguito a inizio mese -, oltre a far parte per sei stagioni dello staff tecnico della prima squadra, contribuendo alla conquista di tre scudetti.