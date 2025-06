Treviso, doppio colpo in arrivo da una retrocessa in A2

Secondo quanto anticipato da Telenuovo nel pomeriggio di giovedì 19 giugno e confermato da La Tribuna di Treviso nella mattinata di oggi, sia Kruize Pinkins che Federico Miaschi si starebbero per "salvare" dalla retrocessione in A2 della Givova Scafati: per entrambi è in arrivo la firma con la Nutribullet Treviso di coach Rossi. Se per l'ala italiana classe 2000 l'accordo era nell'aria da qualche giorno, più a sorpresa è giunta l'accelerata per il lungo americano, che lascerà la Campania dopo 3 stagioni.