Eurobasket F, i risultati della seconda giornata del gruppo A

Come al PalaDozza di Bologna, anche al Peace & Friendship Stadium di Atene i gruppi di Eurobasket femminile 2025 hanno raggiunto la seconda delle tre giornate di gara. Al Pireo, la Turchia riscatta la sconfitta di misura dell'esordio, staccando la Svizzera già nelle prime battute (13-27 al 10') fino al +24 finale (67-91, in 4 con almeno 14 punti per la squadra del CT Memnun). Francia-Grecia, sfida tra le vincitrici della prima giornata, si trasforma nella ripresa in un "no contest": 44-37 all'intervallo lungo per le transalpine, 92-56 il finale per le ragazze del CT Toupane (17 punti e 5 rimbalzi per Salaun, ala di Schio). Francia già sicura di rimanere ad Atene per giocarsi almeno ai quarti, Svizzera a un passo dall'eliminazione: sarà un caldissimo Grecia-Turchia (sabato, 19.30 italiane) a decidere probabilmente la seconda qualificata del gruppo.