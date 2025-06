Eurobasket F, i risultati della prima giornata del gruppo D

Ieri è stata la giornata d'esordio anche per il gruppo D di Eurobasket femminile 2025. Di scena alla Inselpark Arena di Amburgo, il primo parziale da ricordare del raggruppamento è il 12-30 del 2° quarto tra Gran Bretagna e Spagna. Il divario creato dalle iberiche prima dell'intervallo lungo è accorciato in minima parte dalle britanniche: il tabellone finale recita 70-85 (top scorer Martin Carrion con 14 punti). In serata, le padrone di casa della CT Thomaidis partono fortissimo con la Svezia (+17 all'intervallo lungo): Eldebrink e Lundquist riportano le scandinave a contatto (39 punti in coppia), ma Geiselsoder (20 punti per il centro delle Dallas Wings) chiude i conti nel finale. 89-76 il punteggio al 40'in favore delle teutoniche.