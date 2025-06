Eurobasket F, i risultati della prima giornata del gruppo C

Alla Starez Arena Vodova di Brno, la Cechia ospita il gruppo C di Eurobasket 2025. Nella giornata inaugurale del gruppo, le padrone di casa vincono ciascuno dei quarti con uno scarto superiore agli 11 punti: l'89-44 sul Montenegro (3/29 da 3 per le balcaniche!) pone il gruppo della CT Romana Ptackova in un'ottima posizione in caso di classifica avulsa. Le campionesse in carica del Belgio non si sono fatte però pregare: strappo provocato nel 2° quarto (25-11) e pratica Portogallo sbrigata con facilità. Nell'81-52 finale delle ragazze di Mike Thibault, spiccano i 19 punti, 11 rimbalzi, 6 assist e 34 di valutazione della stella Emma Messeman.