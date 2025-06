Trapani, addio a capitan Mollura: "Dato tutto per questa città"

Il 31enne di Erice ha pubblicato sui propri profili una lunga lettera rivolta a Trapani e ai suoi tifosi: per l'ex capitano, in granata dal 2017, non ci sarà spazio nel roster della Shark 2025/26. "Premetto che ogni singola lettera che scrivo sono mille lacrime che scendono dai miei occhi, sono passati così tanti anni da quando sono tornato a casa con la mia gente con la mia famiglia con i miei amici che nemmeno ricordo più quanti, abbiamo gioito, sofferto, pianto, esultato insieme. Ho dato tutto per questa città e per questa maglia, sangue, sudore, gioia, dolore... Ho lasciato qualche frattura a destra e sinistra ma mi sono sempre messo a disposizione per tutti e spero di averlo fatto nel modo migliore. Trapani mi ha reso una persona migliore, un giocatore migliore, mi avete dato tanto e spero di avervi restituito qualcosa in cambio. Volevo ringraziarvi tutti dal primo all’ultimo, siete stati unici. Volevo ringraziare Trapani Shark per avermi regalato il sogno più grande di vincere da capitano nella mia città, il presidente per aver creduto in me. La mia famiglia merita un capitolo a parte: non mi ha mai lasciato un secondo nel bene e nel male mio fratello, Enea la luce dei miei occhi, i miei migliori amici sempre al mio fianco a tifare per me ogni singolo momento in campo. Unico dispiacere non aver avuto la possibilità di dimostrare di poter stare in campo quest’ultimo anno ma non discuto le scelte tecniche. Grazie Trapani grazie davvero di cuore sarai sempre nel mio cuore… Vi auguro il meglio a tutti quanti ve lo meritate siete unici".