Meravigliosamente Bilan: Brescia si gode il suo MVP

Se il premio, valido per la regular season, verrà consegnato nella giornata di mercoledì, è possibile che Bilan abbia già portato la squadra di coach Poeta sul 2-0, a meno di stravolgimenti o imprevisti. Già in stagione regolare Trieste, in linea con la strategia difensiva già attuata in LBA da un'altra squadra dalla filosofia "USA" come Varese, aveva chiarito come non avesse la minima intenzione di collassare su Bilan, raddoppiandolo o aiutando in maniera estrema con tutti i membri del quintetto: risale alla gara dell'8 dicembre 2024, infatti, il career high in LBA di Miro alla voce "rimbalzi totali" (21) e "rimbalzi offensivi" (11).