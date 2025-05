Trieste, Christian: "Abbiamo giocato male in attacco, dobbiamo fare meglio"

Il coach di Trieste analizza la sconfitta del PalaLeonessa e parla degli aspetti da migliorare nella serie. "Una serie al meglio delle cinque, sappiamo che abbiamo tante cose da migliorare da qui a lunedì. Mi sono piaciute alcune cose fatte, ci sono anche molte cose nelle quali dobbiamo migliorare ma abbiamo 48 ore di tempo per farlo. Bilan? Sappiamo che è un ottimo giocatore 1vs1, ma anche uno dei migliori nel coinvolgere i suoi compagni di squadra. Ha fatto una grande partita stasera. Ma quando guardo le statistiche penso che abbiamo giocato molto male in attacco. Quindi continueremo a guardare le varie opzioni. Abbiamo lavorato su situazioni di raddoppio, altre senza. Cercheremo di capire quale sia la migliore soluzioni. Bilan è un giocatore importante, dominante, forse il più dominante della Lega. Dobbiamo fare meglio 1vs1, ma abbiamo bisogno di fare passi in avanti anche negli 1vs1 contro gli altri giocatori e questo non è successo questa sera".