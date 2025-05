Brescia, Bilan: "Io e Della Valle? Insieme anche a occhi chiusi"

A margine dell'89-77 della sua Germani Brescia su Trieste, in sala stampa ha parlato anche l'MVP di gara-1 Miro Bilan (25 punti, 10 rimbalzi e 5 assist): "Abbiamo giocato una grande partita, questo grazie alla nostra difesa. È la strada giusta, dobbiamo continuare a giocare di squadra prendendo rimbalzi che ci danno poi la possibilità di correre. Hanno giocato sempre allo stesso modo contro di me in difesa. Proveranno sicuramente a cambiare qualcosa, ma siamo preparati a ogni evenienza per la prossima partita e anche io. Se decideranno di raddoppiarmi, troverò comunque il modo per essere utile alla squadra. In questa partita abbiamo tirato 3/18 dall'arco, siamo riusciti comunque a segnare 89 punti. Io con il 100% da tre? Dovrò parlare con Peppe per farmi tirare di più (ride, ndr). Della Valle? Amedeo per me è un fenomeno! Non ho mai visto un giocatore come lui. Tutti mi dicevano che sarebbe stato difficile stare insieme, ma io sapevo fin dal principio che sarebbe andato tutti bene. Io e lui possiamo giocare anche ad occhi chiusi".