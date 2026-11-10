Basket, svolta in Eurolega: quattro italiane dal 2027/28

Novità per l' Eurolega: a partire dalla stagione 2027/28, saranno quattro le squadre italiane che prenderanno il via alla massima competizione europea per club.
Ad affiancare l’Olimpia Milano, già tra i 13 club shareholders (12 escludendo il CSKA Mosca momentaneamente sospeso), ci saranno la neonata Maxima Roma, con licenza fissa, la Virtus Bologna e Napoli Basketball, quest’ultime con una wild card dalla durata di tre anni.
L’allargamento a quattro club italiani nasce dalla volontà di Eurolega di espandere il torneo a 24 squadre, per poi passare a 28 dall’annata 2030/31.
Ai nastri di partenza del prossimo anno, dunque, figureranno le due squadre finaliste dell’Eurocup, 12 club che avevano già quest’anno un posto garantito (Barcellona, Real Madrid, Efes, Olimpia Milano, Fenerbahce, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Bayern Monaco, Asvel, Maccabi, Zalgiris) a cui andranno ad aggiungersi altre 6 nuove franchigie fisse (Maxima Roma, Valencia, Dubai, Parigi, Hapoel Tel Aviv e Paok) pagando una tassa di ingresso tra i 50 e i 90 milioni. Per concludere le wild card di tre anni per le già citate Virtus e Napoli, che saranno accompagnate da Stella Rossa e Partizan. Previsto per la fine di novembre l’annuncio ufficiale dell’ECA, l’Euroleague Commercial Assets.