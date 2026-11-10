Basket, svolta in Eurolega: quattro italiane dal 2027/28

Ai nastri di partenza del prossimo anno, dunque, figureranno le due squadre finaliste dell’Eurocup, 12 club che avevano già quest’anno un posto garantito (Barcellona, Real Madrid, Efes, Olimpia Milano, Fenerbahce, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Bayern Monaco, Asvel, Maccabi, Zalgiris) a cui andranno ad aggiungersi altre 6 nuove franchigie fisse (Maxima Roma, Valencia, Dubai, Parigi, Hapoel Tel Aviv e Paok) pagando una tassa di ingresso tra i 50 e i 90 milioni. Per concludere le wild card di tre anni per le già citate Virtus e Napoli, che saranno accompagnate da Stella Rossa e Partizan. Previsto per la fine di novembre l’annuncio ufficiale dell’ECA, l’Euroleague Commercial Assets.