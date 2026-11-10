basket

Basket, svolta in Eurolega: quattro italiane dal 2027/28

Maxima Roma e Olimpia Milano con licenza permanente, wild card di tre anni per Virtus e Napoli

10 Nov 2026 - 09:59
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su
videovideo

Novità per l' Eurolega: a partire dalla stagione 2027/28, saranno quattro le squadre italiane che prenderanno il via alla massima competizione europea per club.

Ad affiancare l’Olimpia Milano, già tra i 13 club shareholders (12 escludendo il CSKA Mosca momentaneamente sospeso), ci saranno la neonata Maxima Roma, con licenza fissa, la Virtus Bologna e Napoli Basketball, quest’ultime con una wild card dalla durata di tre anni.

L’allargamento a quattro club italiani nasce dalla volontà di Eurolega di espandere il torneo a 24 squadre, per poi passare a 28 dall’annata 2030/31.

Ai nastri di partenza del prossimo anno, dunque, figureranno le due squadre finaliste dell’Eurocup, 12 club che avevano già quest’anno un posto garantito (Barcellona, Real Madrid, Efes, Olimpia Milano, Fenerbahce, Baskonia, Panathinaikos, Olympiacos, Bayern Monaco, Asvel, Maccabi, Zalgiris) a cui andranno ad aggiungersi altre 6 nuove franchigie fisse (Maxima Roma, Valencia, Dubai, Parigi, Hapoel Tel Aviv e Paok) pagando una tassa di ingresso tra i 50 e i 90 milioni. Per concludere le wild card di tre anni per le già citate Virtus e Napoli, che saranno accompagnate da Stella Rossa e Partizan. Previsto per la fine di novembre l’annuncio ufficiale dell’ECA, l’Euroleague Commercial Assets.

Leggi anche

La Virtus torna a vincere con Verona ma perde Casarin. Al PalaDozza finisce 95-81

basket
eurolega
quattro
squadre
2027

Ultimi video

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

03:51
DICH OTO LUCA BANCHI OLIMPIA DICH

Banchi esclusivo: "Dobbiamo scalare una montagna, ma siamo fiduciosi"

04:57
DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

01:59
L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

L'Olimpia vince in casa, Napoli vola ancora

01:58
Basket: comincia il weekend

Basket: comincia il weekend

01:28
Colpo Virtus

Colpo Virtus

01:29
Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

Basket: Milano sbanca Napoli, Bologna risponde

01:32
Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

Derby di Roma: vince la Maxima davanti a Totti

01:15
Bologna vince soffrendo

Bologna vince soffrendo

00:20
MCH VITTORIA VIRTUS BOLOGNA MCH

Eurolega, la clamorosa tripla di Carr che regala la vittoria alla Virtus

01:33
Ripartito il campionato

Ripartito il campionato

02:17

Totti si dà al basket, ma sulla Roma dice...

00:39
IDCH NICOLO' MELLI ITALBASKET DICH

Melli: "Ci stiamo preparando al meglio per Bosnia e Serbia"

02:38
Estathè 3X3 streetbasket

Estathè 3X3 streetbasket

02:20
Estathè Streetbasket

Estathè Streetbasket

02:36
DICH HACKETT DICH

Hackett: "È un Italbasket ambiziosa e promettente"

I più visti di Basket

DICH BANCHI OLIMPIA OTO DICH

Banchi si presenta in Olimpia: "Vogliamo riportare l'entusiasmo al Forum"

Luca Banchi

Olimpia Milano, il dopo Poeta è Luca Banchi: "Entusiasmo e determinazione”

Basket: comincia il weekend

Basket: comincia il weekend

L'Olimpia esonera Poeta, panchina al ct azzurro Banchi: nel 2014 riportò lo scudetto a Milano dopo 18 anni

Trieste-BC Roma

BC Roma ko, vince Trieste con un super Jones | La Maxima batte anche Cantù, Treviso cade e Napoli beffa Scafati

Lajae Jones

C’è una nuova stella in LBA: Lajae Jones splende a Trieste

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
Cahill e Sinner
12:35
Tennis, Cahill: "Con Sinner nessun rimpianto, è stato percorso incredibile"
10:38
Sci: Lindsey Vonn annuncia nono intervento chirurgico
09:24
Nba: San Antonio domina i Suns, Lakers e Warriors non si fermano più
23:15
Tennis, Wta Finals: buon esordio Sabalenka, Muchova ko in due set
18:34
Tennis, Ferrero contro Alcaraz: "Strano dover pensare a come batterlo"