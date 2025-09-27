Basket, Supercoppa: la finale sarà Milano-Brescia

VIRTUS OLIDATA BOLOGNA-EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 86-93

Il primo atto nella stagione 2025/26 dell'eterna sfida tra Milano e Bologna va all'Olimpia, che in casa e dopo 53 intensissimi minuti batte 93-86 la Virtus campione d'Italia in carica. Eppure, l'Olidata passa gran parte del match in vantaggio: è avanti sia all'intervallo lungo (45-42) che nel corso dell'ultimo quarto, quando Shields e compagni si riavvicinano fino alla parità (68-68). Qui si inizia a vedere per la prima volta la squadra di Messina in vantaggio, ma si lotta punto su punto. All'ultima azione, sull'83-80 maturato grazie alla tripla di Edwards, Pajola gestisce male, Milano recupera ed Ellis va dall'arco: 83-83 a 3 secondi dalla fine. Di fatto si va al supplementare e qui Bologna sparisce: 6-0 di parziale, con l'Olimpia che difende bene e attacca trascinata ancora da Ellis e da Booker. Finisce con 23 punti di Shields per i padroni di casa, 21 per Edwards tra le file della formazione di Ivanovic. Alla fine, fa festa proprio la squadra di Messina, che va così in finale e si giocherà il primo titolo: e sarebbe il modo migliore per partire dopo un'annata da dimenticare e per ricordare Giorgio Armani.