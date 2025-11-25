Messina-Milano, un finale tanto inevitabile quanto amaro

Quante volte abbiamo visto i giocatori di Milano scendere in campo con un linguaggio del corpo che nulla aveva a che vedere col gioco della pallacanestro, che è uno sport bellissimo e capace di regalare emozioni fortissime. E invece negli occhi, nei movimenti, nelle giocate di ragazzi che dovrebbero trasmettere energia, entusiasmo, voglia, addirittura spavalderia, abbiamo spesso visto negatività, scoramento, paura. “Se un giocatore è depresso, non ci posso fare niente”, ha detto di recente Messina. Su questo punto ci permettiamo di esprimere un’opinione diversa. In qualsiasi ambito lavorativo, sentire fiducia, avere empatia con i colleghi di lavoro, superiori o pari ruolo che siano, sono aspetti fondamentali per performare al meglio delle proprie possibilità. Nel basket, sport in cui la fiducia, le motivazioni e l’entusiasmo hanno un’incidenza forse anche superiore ad altre discipline, l’aspetto psicologico è di importanza fondamentale. Senza voler togliere responsabilità ai giocatori che ne hanno avute e ne hanno: sono professionisti chiamati a dare il massimo anche sotto questo aspetto.

La grandezza di un allenatore, e in generale di un leader, sta anche nel capire quale sia il metodo migliore per trarre il massimo dal gruppo che guida: forse con più carota e meno bastone si sarebbero ottenuti risultati migliori.