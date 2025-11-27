Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Basket
1 di 13
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

BASKET

Polonara sugli spalti a Tortona per assistere a Italia-Islanda

Il capitano non giocatore è stato accolto con un'ovazione dal pubblico

27 Nov 2025 - 21:13
13 foto

A pochi minuti dalla palla a due della sfida tra Italia e Islanda, Achille Polonara ha fatto il suo ingresso con indosso la mascherina al palazzetto di Tortona, sedendosi a bordo campo per sostenere i suoi compagni di squadra della Nazionale, di cui il nuovo coach Luca Banchi (all’esordio da ct) l’ha nominato ‘capitano non giocatore’. Polonara, accompagnato dalla moglie Erika e visibilmente emozionato, è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico di casa.

Il ritorno a casa di Achille Polonara

1 di 5
© sportmediaset
© sportmediaset
© sportmediaset

© sportmediaset

© sportmediaset

Leggi anche

Polonara e il coma dopo il trapianto: "Mi hanno detto che al 90% sarei morto"

achille polonara

Ultimi video

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

01:30
Terremoto Olimpia Milano

Terremoto all'Olimpia Milano

01:07
Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

01:57
MCH BERRETTINI-BELINELLI COPPA DAVIS MCH

Berrettini-Belinelli, incontro tra giganti a Bologna

01:03
Il weekend di basket

Il weekend di basket

01:33
Colpaccio Olimpia

Colpaccio Olimpia

01:02
Basket, la 7° giornata

Basket, la 7° giornata

01:07
Basket, la 5^ giornata

Basket, la 5^ giornata

01:15
L'Olimpia stende Parigi

L'Olimpia stende Parigi

01:00
Brescia comanda la "A"

Brescia comanda la "A"

00:28
Virtus-Pana 92-75

Virtus-Pana 92-75

01:29
MCH EUROLEGA, VIRTUS BATTE PANATHINAIKOS MCH

Grande Virtus in Eurolega: battuto anche il Panathinaikos

00:34
toppsnba

Topps porta la Nba al Lucca Comics & Games

02:07
Milano pensa in grande

Milano pensa in grande

01:01
Basket, prima giornata

Basket, prima giornata

00:33
Basket: Bianchi nuovo Ct

Basket: Bianchi nuovo Ct

I più visti di Basket

La nuova Bugatti da 5 milioni di Luka Doncic fa impazzire Snoop Dogg

Olimpia Milano, Ettore Messina si è dimesso: la squadra affidata a Poeta

Milano perde a Trieste

Milano perde a Trieste

Messina-Milano, un finale tanto inevitabile quanto amaro

Poeta parte bene: Shields e Booker trascinano l'Olimpia alla vittoria sul Maccabi

Partite di poker truccate, Chauncey Billups si dichiara non colpevole