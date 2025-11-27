Polonara sugli spalti a Tortona per assistere a Italia-Islanda

A pochi minuti dalla palla a due della sfida tra Italia e Islanda, Achille Polonara ha fatto il suo ingresso con indosso la mascherina al palazzetto di Tortona, sedendosi a bordo campo per sostenere i suoi compagni di squadra della Nazionale, di cui il nuovo coach Luca Banchi (all’esordio da ct) l’ha nominato ‘capitano non giocatore’. Polonara, accompagnato dalla moglie Erika e visibilmente emozionato, è stato accolto da una vera e propria ovazione dal pubblico di casa.