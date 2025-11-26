Eurolega: Milano si sblocca, Maccabi battuto 102-88

In un primo tempo ad alto punteggio, l’Olimpia concede a Walker 19 punti personali, ma riesce comunque a presentarsi avanti 54-48 all’intervallo. Al ritorno sul parquet, la difesa dell’Armani continua a soffrire le iniziative degli israeliani, ma Shields è inarrestabile in attacco e i meneghini tornano a +10. Milano chiude quindi il terzo quarto sul 79-62, dando lo strappo decisivo al match, grazie anche alle triple di Brooks. Nel quarto conclusivo l’EA7 legittima poi la propria superiorità (toccando pure il +26) e vince 102-88, tornando così al successo dopo tre sconfitte consecutive tra coppa e campionato. Indiscusso mattatore della gara è Shields, autore di 26 punti, 6 assist e 7 rimbalzi, mentre Brooks chiude con 20 punti. Milano ora ha un record positivo di 7-6, il Maccabi invece negativo di 3-10.

