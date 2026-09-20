Coppa Davis: la Germania di Zverev ai quarti, avanza anche la Spagna

Si è delineato il quadro delle otto finaliste della Coppa Davis. Alexander Zverev è la stella del fine settimana: il fresco vincitore degli Us Open regala alla Germania il biglietto per Bologna battendo Dino Prizmic, numero 103 del ranking, per 6-2, 6-4 (3-1 il punteggio complessivo della sfida contro la Croazia). Avanza anche la Spagna contro il Cile, espugnando Santiago con un netto 3-0 sigillato dal doppio di Pedro Martínez e Jaume Munar.