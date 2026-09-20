Rugby, il 7 novembre l'Italia ospita il Sudafrica a Torino per il Nations Championship

Il Nations Championship, la nuova competizione internazionale che schiera le migliori dodici squadre della scena rugbistica internazionale, sbarcherà a Torino sabato 7 novembre quando gli Azzurri di Gonzalo Quesada riceveranno i Campioni del Mondo in carica del Sudafrica all'Allianz Stadium (ore 12.40) nel primo turno interno delle Northern Hemisphere Series.
Dopo il trittico di incontri estivi che ha portato Lamaro e compagni ad affrontare il trasferta Giappone, Nuova Zelanda e Australia, l'Italia farà il proprio esordio stagionale contro gli Springboks, per poi affrontare i Pumas il 14 novembre a Genova e le Fiji il 21 novembre a Udine sulla strada che porta alle finali di Twickenham del 27-29 novembre, quando le squadre si affronteranno per la posizione finale in classifica concludendo la prima edizione della nuova, grande sfida tra i due Emisferi ovali.
Per l'Italia sarà il quarto scontro diretto contro il Sudafrica negli ultimi quattro anni, rinnovando una rivalità avviata con la sfida del 1995 all'Olimpico di Roma e che, dopo essere culminata nel 2016 a Firenze nella storica vittoria conquistata al "Franchi", ha visto le strade di Azzurri e Springboks incrociarsi ai Mondiali del 2019 in Giappone: una sfida iridata che si riproporrà anche in Australia, l'anno a venire, quando le squadre di Quesada ed Erasmus torneranno a sfidarsi nella Pool B della Rugby World Cup.