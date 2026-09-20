Vela, conclusa a Porto cervo la Rolex Swan Cup dei record

Porto Cervo ha salutato nel migliore dei modi gli oltre 1800 velisti presenti alla 23^ edizione della Rolex Swan Cup: una giornata perfetta di vela, sole e vento da Nordest che dagli otto nodi iniziali è arrivato fino a 12, permettendo di svolgere una regata costiera tra il Golfo di Arzachena dove era posizionata la partenza, la costa orientale dell'isola di Caprera, l'isola dei Monaci e il passo delle Bisce, che tutte le classi hanno percorso in entrambi i sensi, salendo verso la Secca di Tre Monti al lasco e di bolina nel rientro verso l'arrivo davanti a Porto Cervo. Nel mentre i ClubSwan One Design hanno disputato due prove a bastone su campi di regata posizionati tra l'isola della Bisce e i Monaci, creando così un incredibile colpo d'occhio sull'intera flotta convenuta a Porto Cervo per il 60° anniversario del cantiere Nautor Swan: le classi impegnate nelle regate costiere di fatto navigavano attorno ai ClubSwan impegnati nelle prove tra le boe. Giunta alla 23^ edizione, la Rolex Swan Cup è un evento biennale organizzato dallo Yacht Club Costa Smeralda in collaborazione con Nautor Swan e con il supporto del Title Sponsor Rolex. La prima edizione si svolse nel 1980, dal 1984 ha preso la denominazione attuale di Rolex Swan Cup.