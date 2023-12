Basket, Serie A: Venezia si riprende la vetta

basket

La Reyer travolge 83-59 Scafati e aggancia momentaneamente Virtus Bologna e Brescia. Pistoia vince sulla sirena a Tortona

© reyer.it L'undicesima giornata della Serie A di basket si apre con il successo di Venezia che, battendo 83-59 Scafati, sale momentaneamente in vetta alla classifica in attesa di Brescia e del big match Virtus Bologna-Olimpia Milano. Decisivi l'avvio ed uno strepitoso (28-10) ultimo quarto. Pistoia stupisce ancora e si impone 100-97 in casa di Tortona grazie a un clamoroso Willis, autore di 36 punti e della decisiva tripla sulla sirena.

UMANA REYER VENEZIA-GIVOVA SCAFATI BASKET 83-59

Venezia si prende momentaneamente la vetta della classifica grazie soprattutto ad un super ultimo quarto: un 28-10 decisivo per piegare 83-59 Scafati, un debutto negativo per Boniciolli sulla panchina della Givova. La sfida è subito indirizzata, già a partire dal primo tempo, visto che la Reyer è avanti di un possesso (18-15) dopo i 10 minuti d'apertura, mentre all'intervallo lungo è 40-29 in favore dei padroni di casa. I campani non mollano e si riavvicinano quando manca solo un quarto alla fine, ma a scrivere la parola fine è l'imponente 28-10 con il quale la formazione di Spahija chiude i giochi. Decisivi i 19 punti di uno scatenato Marco Spissu, bene anche Tucker (17) e Simms (13). E in attesa di Brescia e del big match della Virtus, Venezia è di nuovo in vetta. Scafati, invece, resta a quota 8.

UMANA REYER VENEZIA-GIVOVA SCAFATI BASKET 83-59 (18-15, 40-29, 55-49)

Umana Reyer Venezia: Spissu 19 (2/2 da 2, 3/6 da 3, 6/6 tl), Parks 4 (2/3 da 2), Simms 13 (2/4, 1/6, 6/6 tl), Tucker 17 (2/3, 2/3, 7/8 tl), Tessitori 10 (2/7 da 2, 6/12 tl), Casarin 2 (2/2 tl), De Nicolao 0, Brooks 0, Wiltjer 9 (1/2, 2/5, 1/2 tl), Brown 9 (3/4 da 2, 1/4 da 3). N.e.: O'Connell, Janelidze. All.: Spahija

Givova Scafati: Gentile 9 (3/7 da 2, 3/4 tl), Pinkins 9 (2/4 da 2, 5/6 tl), Rossato 9 (3/4 da 2, 3/4 tl), Robinson 6 (3/5 da 2), Rivers 2 (1/3 da 2), Mouaha 0, Logan 9 (1/4, 2/7, 1/1 tl), Nunge 11 (3/7, 1/3, 2/3 tl), Pini 4 (1/1 da 2, 2/2 tl). N.e.: Morvillo, Imade. All.: Boniciolli

BERTRAM DERTHONA TORTONA-ESTRA PISTOIA 97-100

Pistoia non smette di regalare sorprese al campionato: stavolta, la neopromossa si impone 100-97 in casa di Tortona, confermandosi in zona playoff. A stupire, però, è il modo in cui arriva la vittoria: con un roster limitato e con una tripla allo scadere di un sontuoso Willis. La formazione toscana parte forte e passa subito in vantaggio: arriverà a condurre per tutta la durata del match. Così, all'intervallo è +7 (55-48) in favore dell'Estra, che rischia soltanto nel corso del terzo quarto quando la Bertram torna sul -3 (68-65). Pistoia allunga ulteriormente nell'ultimo periodo, tornando anche sul +11 (88-77), ma Tortona spaventa gli ospiti e a 3 secondi dalla fine trova il 97-97. All'ultimo possesso, Willis trova la tripla (ed è la nona della serata) che vale il 100-97 sulla sirena.

BERTRAM DERTHONA TORTONA-ESTRA PISTOIA 97-100 (25-28, 48-55, 71-76)

Bertram Derthona Tortona: Noua 17 (4/5 da 2, 3/6 da 3), Dowe 12 (3/7, 1/3, 3/3 tl), Candi 5 (1/3 da 2, 1/3 da 3), Weems 17 (5/9, 2/6, 1/1 tl), Thomas 6 (3/6 da 2), Zerini 0, Strautins 5 (1/2 da 2, 1/1 da 3), Baldasso 12 (1/1, 3/7, 1/2 tl), Severini 16 (2/2 da 2, 4/6 da 3, Obasohan 7 (2/5 da 2, 3/4 tl). N.e.: Tandia, Errica. All.: Ramondino

Estra Pistoia: Willis 36 (3/7 da 2, 9/13 da 3, 3/5 tl), Moore 24 (7/11, 2/4, 4/5 tl), Saccaggi 2 (1/1 da 2), Wheatle 9 (3/5 da 2, 1/4 da 3), Ogbeide 9 (3/5 da 2, 3/6 tl), Della Rosa 8 (2/4 da 3, 2/2 tl), Blakes 6 (3/7 da 2), Del Chiaro 6 (3/4 da 2). N.e.: Dembelè, Biagini. All.: Brienza

