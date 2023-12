Basket: Milano-Bologna è la sfida delle sfide, ostacolo Sassari per Brescia

11° TURNO

L'11° turno della Serie A di basket è alle porte: imperdibile la resa dei conti tra Olimpia e Virtus

L’Italia del basket si ferma per la sfida delle sfide: al Forum si gioca EA7 Emporio Armani Milano-Virtus Segafredo Bologna. È la finale scudetto delle ultime tre stagioni, un eterno confronto che mette in palio molto di più dei classici due punti. Soprattutto per l’Olimpia, che sta vivendo una crisi che potremmo definire epocale: con quelle raccolte in settimana contro Bayern e Partizan sono cinque sconfitte di fila.

Come raccontato da Ettore Messina, fresco di rinnovo fino al 2026, pesano le assenze di Billy Baron e soprattutto di Nikola Mirotic per una formazione senza un play che sappia generare gioco. Su questi problemi nasce la fragilità di una squadra che spesso subisce senza rispondere colpo su colpo agli avversari quando il ritmo si alza. Tutt’altro diverso il periodo di forma della capolista Virtus, che settimana dopo settimana lancia segnali di grande solidità, in Italia e in Europa, e fa felice un Luca Banchi che ha parlato così dopo l’ennesima grande notte di Eurolega: “Cerchiamo di essere più performanti possibile, proveremo a farlo tra 48 ore facendo una doccia veloce, provando a rimettere a posto le cose, ricucire un po’ i pezzi e presentare una squadra che sia competitiva domenica pomeriggio”.

Sassari, che nell'ultimo turno ha battuto proprio l'Olimpia, volerà in trasferta per affrontare l’altra capolista, la Germani Brescia: “È la squadra che finora ha fatto vedere sicuramente il miglior basket dal mio punto di vista - dice Stefano Gentile del Banco di Sardegna ai nostri microfoni. Conosco bene tanti suoi giocatori, alcuni sono passati da noi quindi sappiamo benissimo il livello del loro gioco e niente dobbiamo farci trovare pronti, giocare una partita di grande continuità e solidità”.

L'Umana Reyer Venezia affronta una Givova Scafati 2.0, guidata dal nuovo allenatore Boniciolli e che dalla prossima settimana potrà puntare sull'acquisto Julius Gamble. Un ritorno in Italia è quello di Andrea Cinciarini, che nel weekend seguirà la sua Pesaro contro la Dolomiti Energia Trentino. Così ha parlato Riccardo Visconti della Carpegna Prosciutto: “Sarà una partita tosta dove noi dobbiamo reagire ancora, per l’ennesima volta dopo purtroppo una brutta prestazione in casa di Reggio Emilia. Dobbiamo essere bravi sotto il lato difensivo perché è quello che ci dà il coraggio, la fiducia per andare in attacco un po’ più sereni e fare le cose in maniera un po’ più positiva”.

Dopo gli ultimi entusiasmanti successi su Milano e Napoli, l'Estra Pistoia cerca il tris contro la Bertram Derthona Tortona. La Gevi affronta l'UNAHOTELS Reggio Emilia, poi Happy Casa Brindisi-Openjobmetis Varese, sfida chiave per allontanarsi dalla retrocessione. Chiude il match di Cremona contro la Nutribullet Treviso, reduce dalla prima vittoria in campionato: “Incontreremo una squadra che occupa una posizione di classifica che non rispecchia il valore attuale - spiega Demis Cavina, allenatore della Vanoli. Dovremo essere molto bravi quindi a fermare la loro transizione offensiva, difendere forte sugli uno contro uno e soprattutto controllare il ritmo come abbiamo fatto nell’ultima vittoria a Varese. Sarà l’aspetto più importante di questa partita”.